Tuttosport: “Palermo, entusiasmo al Barbera. Contro la Reggiana sono previsti 27.000 spettatori”

Da un conto alla rovescia all’altro. Dopo il test di lusso con il Manchester City e il debutto vincente in Coppa Italia contro la Cremonese, il Palermo di Pippo Inzaghi si prepara alla prima di campionato. Come riporta Tuttosport, sabato sera al “Barbera” arriverà la Reggiana in un clima di grande attesa, con oltre 15.000 abbonamenti già sottoscritti e una previsione di 25-27.000 spettatori sugli spalti.

Il Palermo, sottolinea ancora Tuttosport, ha già mostrato solidità, efficacia e carattere nelle prime uscite stagionali, merito della mano di Inzaghi che ha trasmesso subito la propria mentalità a un gruppo costruito per inseguire la promozione in Serie A. La filosofia tattica non cambia: 3-4-2-1 “ibrido”, con uno dei trequartisti pronto a scalare in mediana per trasformare lo schema in un 3-5-2 più compatto. Contro la Cremonese il pressing alto e l’aggressività hanno funzionato, ed è su queste basi che i rosanero proveranno ad avere la meglio anche sulla squadra di Nesta.

Il pubblico farà la sua parte. Secondo quanto riferito da Tuttosport, non si raggiungerà il sold out visto con il City, ma il dato atteso di oltre 27.000 spettatori rappresenta comunque un entusiasmo importante, alimentato anche dal mercato. In arrivo due rinforzi: il portiere Jesse Joronen, già allenato da Inzaghi al Brescia, che firmerà un contratto annuale da svincolato, e il difensore Davide Veroli dal Cagliari, pronto a ricoprire il ruolo di vice Ceccaroni in prestito con diritto-obbligo di riscatto in caso di Serie A.

Il capitolo più delicato resta quello legato a Giangiacomo Magnani. Come scrive Tuttosport, il difensore è fermo per motivi familiari e non è escluso che possa arrivare addirittura alla rescissione del contratto. Per questo il direttore sportivo Carlo Osti ha già sondato il terreno per un sostituto: il nome caldo è quello di Vogliacco del Genoa, che a Palermo ritroverebbe Bani, suo ex compagno di reparto.

Un esordio in campionato, dunque, che sa già di grande evento: entusiasmo sugli spalti, fiducia nello spogliatoio e una squadra che Inzaghi vuole plasmare come protagonista assoluta della Serie B.