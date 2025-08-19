Tuttosport: “Udinese, 2-0 alla Carrarese: Atta e Bravo lanciano i friulani. Ora c’è il Palermo”

L’Udinese supera la Carrarese e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia, guadagnandosi la sfida ai sedicesimi contro il Palermo. Come riporta Rudi Buset su Tuttosport, la formazione di Runjaic ha vinto 2-0 al “Friuli” grazie ai gol di Atta e Bravo, mostrando buone indicazioni in vista dell’esordio in campionato contro il Verona.

Il tecnico friulano ha confermato il 3-5-2 visto in precampionato, con Kristensen promosso centrale di difesa, affiancato dall’esperienza di Solet e dal giovane Palma. In mediana, sottolinea ancora Tuttosport, il capitano Kallstrom ha guidato i compagni con autorevolezza, mentre davanti la coppia Davis–Bravo ha garantito peso offensivo.

Dopo un primo tempo di predominio territoriale ma di scarsa precisione negli ultimi metri, il match si è sbloccato al 43’: Atta ha rubato palla a Schiavi, si è involato verso la porta e ha battuto Bleve con freddezza. Nella ripresa la Carrarese ha provato a reagire, ma l’Udinese ha chiuso i conti al 14’ con Iker Bravo, al termine di un’azione insistita con sette conclusioni consecutive.

Secondo quanto evidenziato da Rudi Buset su Tuttosport, i friulani avrebbero potuto arrotondare il risultato con Zemura, fermato da uno strepitoso Bleve, mentre dall’altra parte gli ingressi di Melegoni e Distefano non hanno inciso contro la difesa di Runjaic.

Il 2-0 finale regala dunque all’Udinese non solo il morale giusto per il campionato, ma anche un appuntamento di prestigio in Coppa Italia: nei sedicesimi ci sarà il Palermo, un test subito importante per misurare le ambizioni stagionali dei friulani.