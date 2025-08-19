Gazzetta dello Sport: “Gattuso prepara la nuova Italia: lista ampia e doppio sistema di gioco”

Un’Italia ancora in costruzione, ma con idee già chiare. Come riportato da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha consegnato alla Fifa la lista preliminare dei giocatori convocabili: oltre cinquanta nomi, sulla scia di quanto fatto in passato da Spalletti, per lasciare aperte tutte le porte prima delle scelte definitive.

Nel lavoro di ricognizione, il ct ha già incontrato giocatori e allenatori, visionando Calafiori e Koleosho in Inghilterra e osservando da vicino Vicario in Supercoppa, con la consapevolezza che Donnarumma resta l’intoccabile numero uno. Tra i nomi spiccano anche i giovani dell’Under 21 come Pisilli, Leoni e Pio Esposito, considerati già pronti dallo staff.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso punterà su un’Italia dal doppio sistema tattico: difesa a quattro in fase di non possesso e impostazione a tre con un esterno (preferibilmente di destra) pronto a spingersi in mediana. Un meccanismo simile a quello visto con Spinazzola a sinistra nell’Italia di Mancini. I tre centrali titolari dovrebbero essere Buongiorno, Bastoni e Calafiori, tutti mancini, dettaglio che costringerà il ct a valutare soluzioni alternative.

Novità attese anche a centrocampo, dove Locatelli, Ricci e Rovella si giocheranno un posto davanti alla difesa, con Tonali imprescindibile e Barella più avanzato in una posizione da mezzala-trequartista. Per gli esterni offensivi restano in pole Orsolini e Zaccagni, senza dimenticare Politano, utile anche in chiave difensiva. In avanti, il favorito resta Kean, ma Gattuso seguirà con attenzione anche Retegui, Lucca – destinato a diventare titolare al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku – e il giovane Pio Esposito.

Come sottolineato da Licari sulla Gazzetta dello Sport, non è esclusa una variante tattica: un 3-5-2 che in fase di possesso diventa 3-4-2-1, con Barella più vicino alla porta e Raspadori seconda punta accanto a un centravanti fisico. Una soluzione che darebbe più solidità difensiva, ma meno spazio agli esterni puri.

Il primo raduno ufficiale è fissato per il 31 agosto a Coverciano, dopo la seconda giornata di campionato. L’Italia di Gattuso esordirà il 4 settembre a Bergamo contro l’Estonia, per poi volare a Debrecen dove affronterà Israele. Le convocazioni ufficiali, come ricorda ancora la Gazzetta dello Sport, sono attese per il 29 agosto.