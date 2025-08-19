Repubblica: “Palermo, 17mila tessere vicine. Magnani verso la rescissione?”

La sfida di sabato sera al «Barbera» contro la Reggiana coinciderà con la chiusura della campagna abbonamenti del Palermo. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il club ha fissato un tetto massimo di 17 mila tessere, limite valido anche per la stagione 2026/27 a causa dei lavori programmati sull’impianto che comporteranno la chiusura temporanea di alcuni settori.

Il traguardo, già vicino con 15.075 abbonamenti sottoscritti, rappresenterebbe il miglior risultato dal campionato 2007-2008, stabilendo un nuovo record nell’era recente. Per i tifosi, sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, si tratta di un’occasione irripetibile: «ora o mai più».

Sul campo, Inzaghi avrà qualche nodo da sciogliere in difesa. Se Ceccaroni, Bani e Diakité sono certezze, resta da valutare Peda, uscito malconcio nell’ultima gara per un problema al ginocchio che non dovrebbe destare preoccupazioni. Diversa la situazione di Magnani, alle prese con questioni personali che potrebbero addirittura portare a una rescissione contrattuale. Proprio per questo, il direttore Carlo Osti ha riaperto il mercato in entrata.

Secondo Repubblica Palermo, sono attese due firme nei prossimi giorni: Davide Veroli del Cagliari, difensore classe 2003 che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto in caso di promozione, e Jesse Joronen, portiere finlandese ex Venezia che si libererà da svincolato. Inzaghi, che lo ha già allenato al Brescia, lo considera un rinforzo strategico per la porta.

Contro la Reggiana, l’attacco sarà guidato dalla coppia Brunori-Pohjanpalo, mentre in mediana dovrebbe rientrare Gomes accanto a Segre e Ranocchia, con Blin e Palumbo pronti a subentrare. Sugli esterni conferme per Augello e Pierozzi.

Sul fronte avversario, la Reggiana è vicina al colpo Andrija Novakovich, attaccante che ha già espresso la volontà di trasferirsi. L’atmosfera, conclude Geraci su Repubblica Palermo, sarà quella delle grandi occasioni, con il «Barbera» pronto a inaugurare la Serie B con un colpo d’occhio da record.