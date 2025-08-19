Giornale di Sicilia: “Bani, Augello e Gyasi. Palermo hai un passo da A”

Il Palermo targato Inzaghi riparte dalle certezze portate dall’esperienza. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i 90 minuti di Coppa Italia contro la Cremonese hanno offerto indicazioni chiare: avere in rosa giocatori con un passato importante in Serie A può fare la differenza.

Tra i protagonisti più brillanti ci sono stati i nuovi acquisti Bani, Augello e Gyasi, che insieme sommano 538 presenze in massima serie. Tutti e tre, già impiegati da Inzaghi contro il Manchester City, hanno confermato solidità e affidabilità anche allo Zini.

Particolarmente positivo il rendimento di Gyasi (178 presenze in A), schierato da trequartista dopo aver ricoperto in pochi giorni i ruoli di esterno destro e sinistro. La sua duttilità rappresenta una risorsa fondamentale per Inzaghi, che nella prima di campionato dovrebbe riportarlo a tutta fascia.

Bani (163 presenze in Serie A), leader designato della retroguardia, ha disputato 90 minuti senza sbavature, mostrando intesa con Ceccaroni e con i compagni di reparto. La sua esperienza, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, può diventare un fattore decisivo soprattutto in vista delle incertezze legate al futuro di Magnani.

Infine, Augello (197 presenze in A) ha neutralizzato un avversario ostico come Zerbin e spinto con continuità, servendo cross pericolosi che solo la scarsa lucidità offensiva non ha trasformato in gol. Con lui e Gyasi, le corsie laterali, un tempo punto debole, sembrano ora una delle armi più affidabili del Palermo.

Come conclude il Giornale di Sicilia, la squadra ha tenuto testa con ordine a una Cremonese rodata e reduce dai playoff vinti lo scorso giugno. Ora l’obiettivo è ripetere prestazioni simili in campionato, a cominciare dalla sfida di sabato contro la Reggiana.