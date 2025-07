Tuttosport: “L’ex Palermo Mancuso per il Catania. Tutte le trattative del giorno in Serie C”

Il Catania di Mimmo Toscano si candida prepotentemente al ruolo di grande favorita del girone C. Come riportato da Guido Ferraro su Tuttosport, i rossazzurri hanno chiuso due colpi da categoria superiore: Leonardo Mancuso dal Mantova e Francesco Forte, svincolatosi dall’Ascoli. Due attaccanti di peso, esperienza e gol che alzano notevolmente l’asticella delle ambizioni etnee.

Novara attivissimo: ufficiale Deseri, in arrivo Alberti e Collodel

Anche il Novara è tra le protagoniste del mercato di Serie C. Come riferito da Tuttosport, è stato ufficializzato il difensore Gracien Deseri (classe 2006), proveniente dalla Primavera del Genoa, dove ha collezionato 35 presenze e un gol. Il ds Federico Boveri è inoltre vicino a chiudere per l’attaccante Thomas Alberti (Modena, reduce dal prestito al Pescara) e per il centrocampista Riccardo Collodel dalla Casertana.

Alcione Milano tra conferme e scommesse

L’Alcione Milano, in attesa dell’ufficializzazione della riammissione in Serie C, si muove con decisione: biennale all’attaccante francese Jonathan Pitou (ex Pro Patria) e, sempre secondo Tuttosport, pronto un contratto di due anni anche per il giovane centrocampista Davide Ferri, cresciuto nel vivaio della Pro Patria. Alla guida del progetto resta il dg/ds Sandro Turotti.

Salernitana, Latina e Pergolettese protagoniste tra C e D

In Serie B, la Salernitana ha definito il prestito con diritto di riscatto e controriscatto del difensore Eddy Cabianca (dalla Cremonese, reduce da 2 gol in 24 presenze con la Feralpisalò). In C, il Latina ha tesserato i centrocampisti Giovanni Farneti (dal Siena), Mattia Porro (svincolato, ex Turris) e Michele Bigonzoni (dalla Cremonese, lo scorso anno a Campobasso).

Molto attiva anche la Pergolettese, che ha puntato sui migliori Under della Serie D: l’attaccante Nicola Papa (dalla Recanatese) e il difensore Andrea Padalino (dalla Nocerina).

Movimenti tra le neopromosse: Arcopinto, Occhipinti, Cannistrà, Milesi

Il Carpi ha ufficializzato l’arrivo del trequartista Alessio Arcopinto (9 gol in 30 presenze con il San Marino). Alla Giana Erminio arriva Emanuele Occhipinti dal Sant’Angelo. Rinforzi in difesa per due neopromosse: il Bra prende Paolo Cannistrà dalla Novaromentin, mentre le Dolomiti Bellunesi accolgono Luca Milesi dal Potenza.

Chievo: torna Paloschi, preso anche Costantino

Infine, in Serie D fa rumore il mercato del nuovo Chievo, che punta alla promozione. Il club ha messo sotto contratto due attaccanti di nome: il 35enne Alberto Paloschi, che torna a Verona dopo aver realizzato 42 gol in 144 gare in A con i clivensi, e Rocco Costantino, ex Messina e Lucchese, con 155 gol in 457 partite in carriera. Due colpi che alzano il tasso tecnico e carismatico della rosa.