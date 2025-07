La Nazione: “Vasic come “contropartita” per Gyasi?”

Oggi potrebbe arrivare l’ufficialità: Emmanuel Gyasi è pronto a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Come riportato da Simone Cioni su La Nazione, l’accordo tra le parti è ormai definito da giorni. L’esterno offensivo classe 1994 rescinderà il proprio contratto con l’Empoli, in scadenza nel giugno 2026, per firmare da svincolato con il club rosanero.

Un’operazione che non porterà introiti diretti alla società toscana, ma che potrebbe comunque prevedere una contropartita tecnica come forma di compensazione indiretta. Secondo quanto riferito da La Nazione, il nome sul tavolo è quello del serbo Aljosa Vasic, centrocampista classe 2001, che ha vissuto due stagioni altalenanti in Sicilia e sarebbe alla ricerca di rilancio.

Il nodo Vasic: tra Empoli e Parma

Vasic è legato al Palermo con un contratto fino al 2028, e resta da chiarire quale sarà la formula dell’eventuale trasferimento. In pole ci sarebbe proprio l’Empoli, ma – secondo quanto aggiunge Cioni su La Nazione – nelle ultime ore è spuntato anche l’interesse del Parma, pronto ad acquisire il cartellino del calciatore a titolo definitivo, per poi girarlo in prestito in Serie B.

In questo scenario, Empoli diventerebbe una delle destinazioni più gradite dal giocatore, complice anche l’ottimo rapporto tra i due club. Vasic, che nel 2022-23 aveva brillato con la maglia del Padova in C (8 reti e 4 assist), è deciso a ritrovare spazio e fiducia in un ambiente adatto.