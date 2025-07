Tuttosport: “Palermo, pronte tre uscite. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Sta prendendo forma un Bari ambizioso e profondamente rinnovato. Dopo la delusione della scorsa stagione, conclusa con l’esclusione dai playoff, la dirigenza biancorossa ha avviato un mercato mirato e deciso, pronto a consegnare a Fabio Caserta una squadra competitiva.

Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club ha ufficializzato sabato l’ingaggio del centravanti danese Christian Gytkjaer (35), svincolato dopo le esperienze con Venezia e Monza. Ma le operazioni in entrata non si fermano: nei prossimi giorni sarà annunciato anche Francesco Gelli (28), centrocampista proveniente dal Frosinone, seguito a ruota dal greco Dimitrios Nikolaou (26), in uscita dal Palermo.

Henderson verso il ritorno in biancorosso

Un altro nome caldo, secondo quanto riferito da Tuttosport, è quello dello scozzese Liam Henderson (29), svincolato dall’Empoli e già ex di Palermo e Lecce. Henderson è stato portato in Italia proprio dal Bari nel 2018, e il club sogna ora il ritorno del centrocampista per completare il reparto con un profilo di qualità e grande esperienza.

Prima di questi tre colpi, il Bari aveva già chiuso per il portiere Cerofolini, l’esterno Dickmann, l’attaccante Moncini e il giovane Pagano, centrocampista scuola Roma reduce da una buona stagione al Catanzaro. A completare il quadro, il prolungamento del contratto del difensore Raffaele Pucino.

Nikolaou in uscita da Palermo, Verre e Insigne ai saluti

Sul fronte uscite, come riporta ancora Tuttosport, il Palermo è vicino a cedere Nikolaou al Bari, mentre due altri giocatori rosanero sono pronti a cambiare casacca: Valerio Verre (31) potrebbe approdare al Pescara, mentre Roberto Insigne (31) è molto vicino all’Avellino.

Nel frattempo, si muove anche il Padova, che ha ufficializzato Paolo Ghiglione (28) dalla Salernitana. L’esterno vanta esperienze in Serie A e Serie B (175 presenze complessive). I veneti sono ora a caccia di due terzini sinistri: Niccolò Corrado (25, ex Brescia) e Marco Sala (26, in uscita dal Como).

Il Monza, dal canto suo, ha messo nel mirino il centrocampista franco-senegalese Omar Correia (25) della Triestina, mentre l’Avellino ha accolto nel ritiro di Rivisondoli il difensore croato Lorenco Simic (28, ex Maccabi Haifa) e il mediano Emmanuel Gyabuaa (23), in prestito dall’Atalanta U23.

Anche lo Spezia si muove: è ufficiale l’arrivo del difensore Matteo Onofri (21) dal Ravenna, mentre la Carrarese riporta in Italia il mediano Gabriele Parlanti (21), rientrato dopo una stagione in Olanda. A breve, si aggiungerà anche il portiere Vincenzo Fiorillo (33), già visto in prestito nei primi mesi del 2025.

Infine, attenzione alla Reggiana, che punta la mezzala finlandese Niklas Pyyhtia (21), di proprietà del Bologna ma già nel mirino di Bari, Palermo, Modena e Spezia. L’Entella, invece, ha effettuato un sondaggio per Fabio Abiuso (22), rientrato al Modena dopo il prestito alla Sampdoria.