Tuttosport: “Palermo, è cominciata l’avventura di Inzaghi”

Il Palermo ha ufficialmente inaugurato la stagione. Ieri, nella suggestiva cornice della Valle d’Aosta, la squadra rosanero si è radunata per il ritiro precampionato che durerà fino al 1° agosto. Dopo l’arrivo dei giocatori all’hotel di Saint Vincent, sede del quartier generale, il primo allenamento si è svolto nel pomeriggio allo stadio “E. Brunod” di Châtillon, dove un centinaio di tifosi ha salutato con entusiasmo la prima seduta guidata da Filippo Inzaghi.

Il tecnico, come racconta Claudia Mercaldo su Tuttosport, ha aperto con un lungo discorso al gruppo, dopo essersi concesso in mattinata a selfie e autografi con alcuni sostenitori in albergo. Sul campo spazio a esercitazioni tecniche e lavoro aerobico, sotto lo sguardo del nuovo direttore sportivo Carlo Osti, presente già dal primo giorno.

Mercato: ufficiale Augello, Gyasi e Palumbo in arrivo

L’unico volto nuovo in ritiro è Tommaso Augello (30), terzino sinistro svincolato dal Cagliari. A breve, però, sono attesi altri rinforzi: è fatta per Emmanuel Gyasi (31), in uscita dall’Empoli dopo la rescissione, pronto a firmare un biennale; e il club confida di chiudere nelle prossime ore per Antonio Palumbo (28) del Modena.

Come riporta ancora Tuttosport, la chiave per sbloccare l’operazione Palumbo potrebbe essere Francesco Di Mariano, esterno offensivo e nipote di Totò Schillaci, inserito come contropartita tecnica. Sfuma invece l’inserimento di Saric, che ha rifiutato il trasferimento in Emilia.

Nel frattempo, gli esclusi dal ritiro – Buttaro, Saric, Insigne (vicino all’Avellino), Verre (proposto al Pescara) e Nikolaou (trattativa avanzata col Bari) – si alleneranno a Torretta con un preparatore dedicato.

Difesa: Bani prima scelta, Cistana alternativa

Il Palermo è anche alla ricerca di rinforzi per la difesa. La prima opzione è Mattia Bani (31) del Genoa, che però vorrebbe trattenerlo. Il giocatore ha espresso gradimento per il trasferimento al club del City Group, ma se l’affare non andasse in porto, il ds Osti è pronto a virare sullo svincolato Andrea Cistana (28).

Nel pacchetto arretrato potrebbe arrivare anche un giovane: sotto osservazione Lorenzo Lucchesi (22), centrale di proprietà della Fiorentina.

Le amichevoli del ritiro: cinque test in programma

Fitta la programmazione delle amichevoli estive:

17 luglio: debutto contro la Rappresentativa Valle d’Aosta

20 luglio: sfida all’FC Paradiso (terza serie svizzera)

24 luglio: gara con la Nuova Sondrio Calcio (Serie D)

27 luglio: match contro il Bra (neo promosso in Serie C)

30 luglio: test di livello con il FC Annecy (Ligue 2 francese)