Gazzetta dello Sport: “La telenovela del Palermo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

La trattativa tra Palermo e Modena per Antonio Palumbo si trascina da settimane e ormai ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela. Come riferito da Pietro Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport, l’approdo del fantasista in Sicilia sembra certo, ma non si concretizzerà né con uno scambio secco con Saric né con un acquisto diretto.

La pista più probabile è quella che prevede il passaggio in direzione opposta di Francesco Di Mariano, su cui le due società stanno cercando di trovare l’intesa in queste ore. Tutto ruota attorno alla «quadra» economica, con il Palermo deciso a chiudere in tempi brevi.

Nikolaou verso Bari, il Padova pesca da Modena

Nel frattempo, in casa rosanero è in uscita Dimitrios Nikolaou, che secondo quanto riportato da Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport, è vicino all’accordo con il Bari. In Puglia è appena arrivato il rinnovo per Pucino, mentre si tenta anche l’ingaggio dello svincolato Henderson, ex Empoli.

Sul fronte delle altre trattative, il Padova ha messo nel mirino Cotali, proprio dal Modena, e ha già trovato l’accordo con Paolo Ghiglione, in uscita dalla Salernitana.

Colpi ufficiali: Venezia, Avellino e Carrarese scatenate

Capitolo ufficialità: il Venezia ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante spagnolo Antonio Casas, in arrivo dal Cordoba con contratto triennale. Anche l’Avellino ha chiuso per Caleb Gyabuaa, centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Atalanta.

Infine, da segnalare il mercato frenetico della Carrarese, che – come riportato ancora da La Gazzetta dello Sport – è pronta ad annunciare i prestiti di Distefano e Rubino dalla Fiorentina, e di Accornero dal Genoa, oltre al ritorno di Bozhanaj dal Modena. In chiusura anche i rinnovi di Torregrossa e Fiorillo.

In fermento anche la Juve Stabia, che ha praticamente in pugno il giovane De Pieri, in arrivo dall’Inter. Un mercato cadetto che si scalda giorno dopo giorno.