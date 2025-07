L’Athletic Palermo si rifà il look: rinforzi pesanti e cessioni

Si muove su due binari il futuro dell’Athletic Club Palermo: quello societario, con l’ingresso di nuovi soci, e quello sportivo, in vista della prossima stagione di Serie D. Come riferisce Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, dopo la nomina di Giovanni Ferraro come nuovo allenatore della prima squadra, i vertici nerorosa stanno completando il puzzle societario con l’ingresso di nuovi investitori, necessari per sostenere una realtà che si appresta a partecipare non solo alla Serie D, ma anche alla Serie B maschile e femminile di calcio a 5.

Dopo l’arrivo di Antonino La Gumina, già ufficializzato, un nuovo socio dovrebbe essere annunciato a breve. Secondo quanto riportato da Matranga sul Giornale di Sicilia, il progetto poggia su basi ambiziose ma sostenibili: salvezza tranquilla e valorizzazione dei talenti locali, obiettivi che si legano anche alla partnership con la Lga Soccer Academy fondata dallo stesso La Gumina.

Sul fronte tecnico, Giorgio Perinetti, direttore generale, e Giuseppe Clemente, direttore sportivo, sono al lavoro per allestire una rosa completa e competitiva da consegnare al tecnico Ferraro già per l’inizio del ritiro, previsto – anche se non ancora ufficializzato – per il 28 luglio a Monreale. Come sottolinea Matranga sul Giornale di Sicilia, la prima gara ufficiale della stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia il 24 agosto, mentre il campionato scatterà il 7 settembre.

Tra le conferme spiccano quelle di Antonio Mazzotta e Roberto Crivello, entrambi ex Palermo, oltre a Zalazar. Restano da definire le posizioni di Concialdi e Prezzabile: per il primo pesa l’età e un curriculum non brillante in Serie D, mentre il secondo potrebbe scendere in Eccellenza.

Sul fronte cessioni, sono già ufficiali le partenze di Spinola all’Ebolitana e Di Carlo al Vittoria. In uscita anche Raimondi (vicino al Partinico), Azzimati (in trattativa con l’Akragas), e altri come Valença, Romano, Sangarè e Intzidis, seguiti dall’ex tecnico Raciti a Modica. In bilico anche Martignetti, Flores, Mistretta e Matera.

Infine, come riporta ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il club spera di trattenere Micoli e Calagna, con quest’ultimo arrivato a stagione in corso ma considerato promettente anche per via della giovane età.

L’Athletic si prepara così a un’annata impegnativa ma ambiziosa, tra campo e scrivania, nel segno della continuità e della costruzione.