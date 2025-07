Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ha già stregato tutti”

L’era Inzaghi è ufficialmente cominciata, e l’effetto sul popolo rosanero si è visto sin dai primi minuti del ritiro valdostano. Come racconta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, il nuovo allenatore ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, accolto da applausi e cori sia al suo arrivo all’hotel Billia di Saint-Vincent, quartier generale del Palermo, sia durante il primo allenamento andato in scena allo stadio Brunod di Châtillon.

Una cornice già piena di energia, con circa un centinaio di supporter sugli spalti e una temperatura perfetta per iniziare a gettare le basi della stagione. Secondo Parisi sul Giornale di Sicilia, la sede del ritiro – facilmente raggiungibile da Torino – fa presagire un’affluenza crescente nei prossimi giorni, con tifosi pronti ad arrivare da tutta Italia per sostenere una squadra chiamata a riscattare le delusioni dell’ultimo anno.

Tra i primi ad arrivare in ritiro – scrive ancora Parisi sul Giornale di Sicilia – i giovani della Primavera, seguiti da Blin, Brunori, Ranocchia e Corona. Il nuovo innesto Augello ha viaggiato con Magnani, Ceccaroni e Segre, mentre Pohjanpalo si è distinto per disponibilità e sorrisi con i tifosi: insieme a Inzaghi è stato tra i più applauditi della giornata.

Nel primo allenamento, lo staff ha optato per una sgambatura leggera con focus sul riattivamento muscolare e alcuni esercizi tecnici, in attesa delle doppie sedute previste da oggi. Inzaghi, già determinato e coinvolgente, ha aperto con un discorso motivazionale carico di energia, preparato con cura grazie a degli appunti. Per quanto riguarda lo sviluppo tattico, l’ex tecnico della Salernitana inizierà a lavorare sul 3-4-2-1, modulo di riferimento della nuova stagione.

In chiusura di giornata, spazio per foto e autografi con Magnani, Augello, Pohjanpalo e Brunori protagonisti. Tra i momenti più interessanti segnalati da Parisi c’è stato lo scambio tra un tifoso e il ds Carlo Osti, che alla domanda su Palumbo ha risposto: «Sì, arriva», confermando di fatto l’imminente chiusura per il trequartista del Modena. In arrivo anche Gyasi, primo rinforzo per le corsie esterne.

Curioso il siparietto con Vasic, che ha risposto a tono a un tifoso riguardo ai fischi della scorsa stagione: «È acqua passata, sono pronto per questa nuova avventura».

Giovedì la prima amichevole al Brunod contro una rappresentativa locale, con biglietti già in vendita su Ticketmaster a partire da 9,50 euro (sconti per donne, under 19 e bambini). Il Palermo è ancora in fase embrionale, ma i primi segnali sono carichi di speranza e voglia di riscatto.