Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia agli under”

Dopo aver messo mano alla lista degli over, il Palermo inizia a concentrarsi anche sul comparto under, dove il direttore sportivo Carlo Osti è chiamato a completare l’organico con almeno due innesti: uno in difesa e uno in attacco. Lo riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sottolineando come il club rosanero punti a rinforzare anche la panchina, lasciando aperta la porta a colpi jolly o interventi a sorpresa in caso di infortuni o cessioni impreviste.

Secondo quanto riportato da Arena sul Giornale di Sicilia, i nomi in cima alla lista per la difesa sono Lucchesi della Fiorentina e Cittadini dell’Atalanta. Al momento il primo sembra favorito: reduce da una buona stagione con la Reggiana, Lucchesi difficilmente troverebbe spazio nei viola e gradirebbe la destinazione siciliana, pur essendo seguito anche da altre squadre di Serie B. Cittadini, invece, resta un’opzione più defilata: nelle ultime due stagioni ha collezionato appena dieci presenze con Genoa e Frosinone, frenato da ripetuti infortuni, incluso un grave problema al crociato.

Sul fronte offensivo, il Palermo resta vigile su diverse soluzioni per la trequarti, anche se – come puntualizza ancora Arena sul Giornale di Sicilia – al momento nessun profilo ha preso il sopravvento sugli altri.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la linea della società è chiara: nessuna fretta. I giovani Desplanches, Vasic e Corona sono regolarmente in ritiro a Châtillon e verranno ceduti solo in presenza di offerte convincenti. Il portiere, cercato da Pescara e Cesena, lascerà Palermo solo dopo l’arrivo di un nuovo estremo difensore. Per il centrocampista – nel mirino di Empoli, Cesena e Reggiana – sarà decisiva la valutazione di Inzaghi durante la preparazione: se convincerà, potrebbe restare. Infine, Corona (seguìto da Juve Stabia e Reggiana) potrebbe completare il ritiro estivo con i rosanero per poi partire in prestito ad agosto.

