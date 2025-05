Tuttosport: “Il Palermo non va. Così rischia i playoff”

Un Cesena decimato ma affamato sorprende il Palermo e conquista tre punti vitali, tornando al successo dopo oltre due mesi. La squadra di Mignani non solo centra la salvezza matematica, ma si rilancia prepotentemente nella corsa ai playoff. Per i rosanero, invece, è notte fonda: seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro, e una qualificazione post-season tutt’altro che scontata.

Primo tempo intenso: palo, rigore sbagliato e pari allo scadere

Secondo quanto raccontato da Tuttosport, la gara ha visto i siciliani gestire il possesso palla per larghi tratti, sfiorando il vantaggio al 14’ con Verre, murato da Piacentini. Poco dopo a Le Douaron viene annullato un gol per fuorigioco. Il Cesena, però, è letale alla prima occasione: calcio d’angolo, sponda di Prestia e tap-in di Calò per l’1-0.

Il Palermo reagisce con veemenza: Le Douaron colpisce il palo, quindi Celia commette fallo di mano in area. Sul dischetto si presenta Pohjanpalo, ma Klinsmann lo ipnotizza. A salvare i rosanero ci pensa Pierozzi, che di testa trova il pari su un cross profondo, proprio in chiusura di tempo.

Saric decisivo, Dionisi furioso

Appena iniziata la ripresa, l’ex Saric riporta avanti i romagnoli con una conclusione deviata che beffa Audero. Il Palermo prova a rientrare in partita, ma le occasioni di Le Douaron e Pohjanpalo non producono frutti. Il Cesena gestisce con ordine e sfiora il tris con Calò e Shpendi, ben neutralizzati da Audero. Nel finale, Klinsmann si oppone alla punizione di Brunori e blinda il 2-1.

Le parole dei protagonisti

Soddisfatto il tecnico dei bianconeri Mignani: «L’atteggiamento dei ragazzi è stato da grande gruppo. Il Palermo ha una rosa superiore alla nostra, ma i valori economici non fanno classifica. Loro hanno messo dentro titolari, noi avevamo quattro Primavera in panchina».

Durissimo, invece, l’allenatore del Palermo Dionisi: «Se non ci svegliamo, non entriamo nei playoff. Troppi errori da parte di tutti: allenatore, squadra e dirigenti. Non meritavamo di perdere, ma non siamo stati abbastanza cinici».

Come riportato da Tuttosport, il Palermo ora ha pochi margini di errore e dovrà affrontare Frosinone e Carrarese con un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici. Due gare da dentro o fuori, con la stagione appesa a un filo.