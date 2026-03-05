Tuttosport: “Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto”

Il Palermo torna al successo e lo fa con una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero superano il Mantova al Barbera, cancellano la sconfitta contro il Pescara e si portano a un solo punto dal terzo posto occupato dal Frosinone, restando a sei lunghezze dalla coppia di testa.

Nel racconto di Luigi Butera su Tuttosport, la gara si trasforma in un vero thriller calcistico: il Palermo domina gran parte della partita ma nel finale deve difendere il risultato con grande fatica dopo aver riaperto la sfida con un episodio evitabile. Alla fine arriva comunque la nona vittoria consecutiva in casa, un risultato che conferma la forza della squadra di Inzaghi davanti al proprio pubblico.





Avvio fulmineo dei rosanero

La partita si sblocca subito. Dopo pochi minuti il Palermo passa in vantaggio grazie a un pressing aggressivo che mette in difficoltà la difesa del Mantova. Come ricostruisce Luigi Butera su Tuttosport, Radaelli perde palla sotto la pressione di Augello; Pohjanpalo prova la conclusione ma Bardi respinge. Sulla ribattuta ancora Augello serve Ranocchia che con un preciso destro trova l’angolo lontano.

Il Mantova prova a reagire e trova anche la rete con Caprini, ma l’azione viene annullata per il fuorigioco di Mensah che aveva avviato l’azione.

L’espulsione di Zuccon e il raddoppio

Il Palermo continua a controllare la gara e al 32’ arriva l’episodio che complica ulteriormente i piani del Mantova: Zuccon riceve il secondo cartellino giallo e lascia i lombardi in inferiorità numerica.

Pochi minuti dopo i rosanero trovano anche il raddoppio. Come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, l’azione nasce da una verticalizzazione di Ranocchia per Palumbo che entra in area e serve Pohjanpalo. L’attaccante finlandese non sbaglia e firma il suo diciannovesimo gol stagionale.

Il colpo di scena nella ripresa

Con il doppio vantaggio e l’uomo in più la partita sembra ormai indirizzata, ma nella ripresa arriva l’episodio che cambia tutto. Blin perde palla davanti all’area, cade e tocca il pallone con la mano. L’arbitro Ayroldi assegna il rigore e inizialmente estrae il cartellino giallo.

Il Var richiama però il direttore di gara che trasforma il provvedimento in espulsione. Marras trasforma dal dischetto e riapre completamente la partita.

Finale da brividi al Barbera

Il Mantova prende fiducia e nel finale spinge alla ricerca del pareggio. I rosanero resistono con fatica e l’episodio decisivo arriva nei minuti di recupero.

Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, Cella calcia a colpo sicuro ma Joronen compie una parata straordinaria salvando il risultato. L’azione viene poi fermata per un presunto fuorigioco, ma resta l’immagine simbolo di un finale al cardiopalma.

Il Palermo porta comunque a casa la vittoria e riparte nella corsa alle zone alte della classifica.