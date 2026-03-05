Tuttosport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle”

Il Palermo conquista una vittoria sofferta contro il Mantova al Barbera e mantiene viva la corsa nelle zone alte della classifica. Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport e firmate da Luigi Butera, emergono le prestazioni di Ranocchia, Palumbo e Pohjanpalo, protagonisti nella costruzione del successo rosanero.

Come evidenziano le pagelle di Luigi Butera su Tuttosport, la squadra di Inzaghi ha mostrato qualità e intensità soprattutto nel primo tempo, salvo poi complicarsi la vita nella ripresa dopo l’episodio che riapre la partita. L’analisi dei voti proposta da Luigi Butera su Tuttosport sottolinea anche la solidità della difesa con il rientro di Bani e il lavoro prezioso di Segre a centrocampo.





Nel giudizio complessivo delle pagelle di Luigi Butera pubblicate da Tuttosport, la nota negativa resta l’episodio che vede protagonista Blin, la cui espulsione cambia l’inerzia della gara e costringe il Palermo a un finale di grande sofferenza.

Palermo

Joronen 6.5

Peda 6

(Magnani ng)

Bani 6.5

Ceccaroni 6

Pierozzi 6.5

(Gyasi ng)

Segre 6.5

Ranocchia 7

(Blin 4)

Augello 6.5

Le Douaron 6.5

(Johnsen ng)

Palumbo 7

(Gomes 6)

Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Veroli, Rui Modesto, Bereszynski, Vasic, Giovane, Corona

Allenatore: Inzaghi 6.5

Mantova

Bardi 7

Dembelé 5

(Maggioni 6)

Cella 6

Castellini 6

(Mancuso ng)

Radaelli 5.5

Trimboli 6.5

Zuccon 4.5

Benaissa 5

Bragantini 5.5

(Paoletti 6)

Caprini 6

(Buso ng)

Mensah 5.5

(Marras 7)

Panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Meroni, Goncalves, Ligue, Kouda

Allenatore: Modesto 6

Arbitro

Ayroldi di Molfetta 6