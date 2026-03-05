Tuttosport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3672

Il Palermo conquista una vittoria sofferta contro il Mantova al Barbera e mantiene viva la corsa nelle zone alte della classifica. Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport e firmate da Luigi Butera, emergono le prestazioni di Ranocchia, Palumbo e Pohjanpalo, protagonisti nella costruzione del successo rosanero.

Come evidenziano le pagelle di Luigi Butera su Tuttosport, la squadra di Inzaghi ha mostrato qualità e intensità soprattutto nel primo tempo, salvo poi complicarsi la vita nella ripresa dopo l’episodio che riapre la partita. L’analisi dei voti proposta da Luigi Butera su Tuttosport sottolinea anche la solidità della difesa con il rientro di Bani e il lavoro prezioso di Segre a centrocampo.


Nel giudizio complessivo delle pagelle di Luigi Butera pubblicate da Tuttosport, la nota negativa resta l’episodio che vede protagonista Blin, la cui espulsione cambia l’inerzia della gara e costringe il Palermo a un finale di grande sofferenza.

Palermo

Joronen 6.5
Peda 6
(Magnani ng)
Bani 6.5
Ceccaroni 6
Pierozzi 6.5
(Gyasi ng)
Segre 6.5
Ranocchia 7
(Blin 4)
Augello 6.5
Le Douaron 6.5
(Johnsen ng)
Palumbo 7
(Gomes 6)
Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Veroli, Rui Modesto, Bereszynski, Vasic, Giovane, Corona

Allenatore: Inzaghi 6.5

Mantova

Bardi 7
Dembelé 5
(Maggioni 6)
Cella 6
Castellini 6
(Mancuso ng)
Radaelli 5.5
Trimboli 6.5
Zuccon 4.5
Benaissa 5
Bragantini 5.5
(Paoletti 6)
Caprini 6
(Buso ng)
Mensah 5.5
(Marras 7)

Panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Meroni, Goncalves, Ligue, Kouda

Allenatore: Modesto 6

Arbitro
Ayroldi di Molfetta 6

Altre notizie

IMG_4661

Tuttosport: “Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3515

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4076

Gazzetta dello Sport: “Rilancio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5291

Repubblica: “Augello decisivo, Pohjanpalo implacabile. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5395

Repubblica: “Il Palermo suona la nona. Batte il Mantova e riprende la corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4972

Giornale di Sicilia: “Joronen salva il risultato, Ranocchia brilla, Segre sette polmoni, male Blin. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3599

Giornale di Sicilia: “Il Palermo riparte subito. Vittoria e brividi col Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5042

Corriere dello Sport: “Serie B, marzo decisivo: testa-coda, scontri diretti e le quote per promozione e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3726

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le pagelle del match del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4948

Corriere dello Sport: “Ranocchia e Pohjanpalo gol. Ma il Palermo ora sa soffrire”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
palermo carrarese 2-1 (4)

Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 233513

Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-05 092208

Italia, Gattuso richiama Verratti: sarà lui il regista per la corsa al Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3672

Tuttosport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4661

Tuttosport: “Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 084832

Fumagalli e il gesto che vale più di un gol: «Mi sono fermato, Cragno era a terra. Anche Joronen…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3515

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026