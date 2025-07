Tuttosport: “Il Monza ne libera sei. Palermo, altro colpo a parametro zero? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista a stelle e strisce. Si chiama Sebastiano Tevarotto, è originario di Padova ma da anni vive e lavora a San Francisco, dove ha fatto fortuna nella Silicon Valley, cuore pulsante dell’economia tecnologica statunitense. Il suo obiettivo? Acquistare il Calcio Padova, da poco promosso in Serie B, con un’offerta da 11 milioni di euro.

Tevarotto: da Padova alla Silicon Valley (e ritorno)

Tevarotto è un manager di lungo corso che ha lavorato con colossi come Hp, VMware, Mobileum, Minerva Networks e altre startup innovative. Dopo una vita in California e con la pensione alle porte, è pronto a tornare alle origini puntando sulla squadra della sua città. L’offerta presentata prevede 4,5 milioni per il valore del club e altri 6,5 milioni per coprire i debiti. L’operazione è sostenuta dal fondo d’investimento Primera Capital di Oakland. A Padova, da ragazzo, Tevarotto militava nei Saints, la squadra locale di football americano; oggi è già dirigente del San Francisco Glens Soccer Club.

Il Padova valuta: ora tocca a Oughourlian

Tutto nelle mani del presidente Joseph Oughourlian. L’imprenditore franco-armeno, attuale patron biancoscudato, dovrà decidere se accettare l’offerta americana. Intanto, sul fronte mercato, il Padova guarda all’Inter per il giovane Luca Di Maggio, 20 anni, ex Perugia e capitano dell’Under 20.

Bari attivissimo: presi Moncini, idea Lapadula

Il Bari ha chiuso per Gabriele Moncini, attaccante 29enne svincolato dal Brescia (196 presenze in B, 58 gol e 16 assist), che firmerà un biennale. Ma il sogno è Gianluca Lapadula, 35 anni, attualmente allo Spezia (5 gol da gennaio), con 72 gol e 23 assist in B in carriera.

Palermo tra colpi e uscite: suggestione Badelj, Vasic verso l’addio

Dopo Augello, il Palermo potrebbe piazzare un altro colpo a parametro zero: si valuta Milan Badelj, 36 anni, svincolato dal Genoa, dove era capitano. In uscita invece Aljosa Vasic, 23 anni: dopo gli interessamenti di Padova e Reggiana, ora si è inserito anche il Cesena.

Gli altri movimenti in Serie B e C

Il Mantova ha definito l’acquisto del difensore Alessio Castellini dal Catania.

La Reggiana ha ufficializzato il centrocampista Damiano Basili (ex Pergolettese).

Il Catanzaro è sulle tracce dell’attaccante Luca Pandolfi (8 gol col Cittadella).

L’Entella ha annunciato Andrea Chiappella come nuovo tecnico e preso Francesco Mezzoni (ex Perugia).

Sempre l’Entella punta al portiere del Modena Riccardo Gagno.

Il Pescara guarda a Matteo Plaia, difensore 19enne della Roma, nell’ultima stagione al Perugia.

L’Avellino tenta il colpo Simone Pafundi dall’Udinese (prestito).

Svincolati di lusso: il Monza ne libera sei

Intanto, il Monza ha lasciato partire sei elementi di peso, ora appetibili sul mercato: Caldirola, Pedro Pereira, Vignato, Sensi, Gagliardini e D’Ambrosio. Una lista che promette di movimentare le prossime settimane di mercato.