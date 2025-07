La Nuova Venezia: “Sorpasso su Elia. Palermo beffato?”

Con la chiusura ufficiale della stagione sportiva al 30 giugno, i club tirano le somme e preparano i primi colpi del mercato estivo. Tra le società più attive c’è il Venezia, che – come riferisce Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia – sta lavorando senza sosta insieme al direttore sportivo Filippo Antonelli per consegnare a Di Francesco una rosa competitiva fin dal ritiro.

Elia, sorpasso lagunare

Una delle trattative più calde riguarda Salvatore Elia, esterno classe 1999 di proprietà dello Spezia, che ha appena concluso la stagione con 36 presenze, 2 gol e 3 assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Nei giorni scorsi sembrava in vantaggio il Palermo, ma ora – secondo quanto riportato da La Nuova Venezia nell’articolo a firma di Giuseppe Malaguti – il club lagunare avrebbe effettuato il sorpasso.

Lo Spezia, infatti, sarebbe più propenso ad accettare l’offerta del Venezia rispetto a quella rosanero. La palla passa ora al giocatore, che dovrà esprimere la propria volontà. Il testa a testa è aperto e la conclusione dell’affare potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Spunta Azzi per la fascia

Oltre a Elia, il Venezia guarda anche alla Cremonese, come sottolinea ancora Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia: tra gli obiettivi è spuntato Paulo Azzi, terzino sinistro arrivato in grigiorosso nella sessione invernale dal Cagliari. Il brasiliano rappresenta un’opzione interessante per rinforzare le corsie esterne, considerate strategiche nella costruzione della nuova squadra.

Con l’inizio ufficiale del calciomercato, il club arancioneroverde accelera: l’obiettivo è mettere a segno i primi colpi prima del ritiro estivo e consegnare a Di Francesco un gruppo già ben delineato. Secondo quanto evidenziato da La Nuova Venezia nell’approfondimento di Giuseppe Malaguti, il mercato del Venezia promette sorprese e colpi di scena già nelle prossime ore.