Il Resto del Carlino: “Saric e Bastoni per rimpiazzare Palumbo”

Con l’inizio di luglio si accendono ufficialmente i motori del calciomercato. E come scrive Alessandro Troncone su il Resto del Carlino Modena, per il club gialloblù sono in arrivo settimane caldissime, tra uscite eccellenti e nuovi innesti da individuare con precisione.

Palumbo ai dettagli col Palermo

Dopo gli annunci ufficiali del rinnovo di Chichizola e del prolungamento del prestito di Dellavalle, il Modena sta per formalizzare la cessione di Antonio Palumbo al Palermo. Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino Modena nell’articolo di Alessandro Troncone, l’intesa si aggira intorno ai 3 milioni di euro, con una contropartita tecnica ancora in fase di definizione.

Il nome più caldo è quello di Dario Saric, proposto dai rosanero e reduce da sei mesi al Cesena. Con un ingaggio vicino ai 600mila euro, il centrocampista bosniaco conosce bene Sottil, avendolo avuto ad Ascoli, ed è in grado di ricoprire più ruoli nella mediana.

Bastoni e l’asse con Cesena

Per rimpiazzare il carisma tecnico di Palumbo, il Modena guarda anche a Simone Bastoni, in uscita dal Cesena. Come sottolinea ancora Alessandro Troncone su il Resto del Carlino Modena, il centrocampista ex Spezia ed Empoli non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 e ha già attirato l’interesse di club come Monza e Avellino. Proprio con il Cesena potrebbe nascere un’operazione più ampia che includa anche Giovanni Zaro, difensore in uscita da Modena e gradito a mister Mignani.

Movimenti su più fronti

Sul fronte esterni, piace Pietro Beruatto, di rientro al Pisa dopo il prestito alla Sampdoria, ma ancora da valutare fisicamente. In uscita, invece, si registrano interessamenti del Foggia per Alberti, Oukhadda e Vukusic, mentre si cercano soluzioni per Guiebre, Tremolada, Di Stefano, Niang e Mondele.

La Carrarese e il Sudtirol continuano a seguire Abiuso, ma la Sampdoria potrebbe inserirlo nuovamente nella trattativa per Vulikic. Infine, resta incerto il futuro del portiere Riccardo Gagno, sul quale si è mosso il Benevento.

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino Modena in un dettagliato approfondimento a firma di Alessandro Troncone, il Modena sta ridisegnando le sue priorità sul mercato: solidità, muscoli e idee chiare, in vista della nuova stagione targata Andrea Sottil.