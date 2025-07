Palermo in ritiro. Fissata amichevole contro l’Annecy

Prende forma il precampionato del Palermo. Il primo test amichevole dei rosanero è stato ufficializzato: mercoledì 30 luglio la squadra di Filippo Inzaghi affronterà l’Annecy, formazione francese che milita in Ligue 2, la seconda divisione transalpina. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club francese.

L’amichevole si disputerà in Valle d’Aosta, dove il Palermo sarà impegnato per il ritiro precampionato nella località di Châtillon, a partire da sabato 13 luglio. Si tratterà del primo banco di prova per i rosanero, che nel frattempo stanno definendo le prime operazioni di mercato per consegnare a Inzaghi un gruppo il più completo possibile già dai primi giorni di lavoro.

La gara con l’Annecy offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sulle prime idee tattiche del nuovo allenatore, oltre a rappresentare un’occasione utile per testare i nuovi innesti in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia e del successivo campionato di Serie B. Ulteriori dettagli su orario e sede esatta dell’incontro verranno comunicati nei prossimi giorni.