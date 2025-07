Il Secolo: “Elia-Palermo, lo Spezia frena. Non c’è accordo economico”

Salvatore Elia è sempre più vicino al Palermo, ma la trattativa con lo Spezia non è ancora chiusa. Secondo quanto riportato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, l’esterno classe ’99 ha fatto chiaramente sapere – anche tramite il suo agente Giovanni Branchini – di volere solo i rosanero, scartando l’ipotesi alternativa del Venezia, che era stata inizialmente caldeggiata dal club ligure.

Il Palermo, come scrive ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, ha formalizzato la sua offerta già alla fine della scorsa settimana: 1,1 milioni di euro senza contropartite tecniche. La richiesta dello Spezia, però, è più alta: 1,5 milioni fissi, con bonus che porterebbero la cifra complessiva vicina ai 2 milioni. L’intenzione dei liguri è chiara: non scendere nella valutazione economica del cartellino.

I rosanero, in un primo momento, avevano pensato di inserire anche dei giocatori per facilitare l’intesa. Il nome di Desplanches è stato messo sul tavolo, ma non interessa al tecnico D’Angelo; rifiutata la proposta per Vasic, si è tentata anche la carta Saric, rientrato dal prestito al Cesena, ma anch’egli non rientra nei piani dei bianconeri.

Come riportato infine da Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia, Elia andrebbe a raddoppiare il suo ingaggio: dagli attuali 350mila euro annui passerebbe a circa 600mila euro con bonus inclusi. Un segnale forte di un progetto in crescita per il Palermo, che ha dichiaratamente fissato l’obiettivo sulla promozione diretta in Serie A.