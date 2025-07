Gazzetta di Modena: “Palumbo verso Palermo: operazione da 2,5 milioni con Saric come contropartita”

Antonio Palumbo è a un passo dal Palermo. Come riportato dalla «Gazzetta di Modena», il centrocampista saluterà i colori gialloblù dopo due stagioni per firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno con il club rosanero. Si tratta dell’operazione più significativa dell’estate modenese, ormai prossima alla definizione.

Secondo quanto scrive ancora la «Gazzetta di Modena», le due società sono al lavoro sugli ultimi dettagli economici. La base dell’accordo prevede un corrispettivo cash tra 1,3 e 1,5 milioni di euro per il Modena, a cui si aggiungerà una contropartita tecnica già individuata: si tratta di Dario Saric, rientrato a Palermo dopo il prestito al Cesena. Il valore del centrocampista bosniaco, che si aggira sugli 800mila euro, permetterebbe di raggiungere la soglia dei 2,5 milioni complessivi fissata dalla dirigenza emiliana per cedere Palumbo.

La «Gazzetta di Modena» sottolinea inoltre come l’operazione sia ormai alle battute finali, con il Palermo intenzionato a rinforzare il reparto centrale con un profilo di esperienza e qualità, e il Modena pronto a reinvestire per modellare il centrocampo in base alle esigenze di Andrea Sottil.