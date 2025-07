La Reggiana accelera: è in chiusura per Giacomo Corona del Palermo

La Reggiana è pronta a mettere a segno un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, attraverso il suo profilo X (ex Twitter), il club granata sarebbe in chiusura per l’attaccante Giacomo Corona, di proprietà del Palermo.

L’operazione è in fase avanzata e potrebbe essere definita nei prossimi giorni. Il giovane classe 2004, reduce da una stagione in rosanero in cui ha collezionato alcune presenze in prima squadra, è considerato un profilo di prospettiva e la Reggiana punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo.