Il Torino piazza il colpo per il futuro: Barranco in arrivo dal Palermo

Il Torino è pronto a mettere a segno un colpo in prospettiva assicurandosi Gioacchino Barranco, promettente difensore classe 2007 cresciuto nel vivaio del Palermo. Dopo una stagione da titolare nella formazione Primavera rosanero – ventitré presenze complessive – il giovane talento si prepara a compiere un passo importante nella sua carriera, con il trasferimento imminente in granata.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Barranco si trasferirà al Torino a parametro zero, con i granata che hanno saputo anticipare la concorrenza di club italiani come Atalanta e Verona, ma anche di squadre inglesi che avevano manifestato interesse per il giovane difensore.