Palermo, cinque test nel ritiro di Châtillon: il programma completo delle amichevoli

Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara a scendere in campo per cinque test amichevoli nel corso del ritiro estivo, che si terrà in Valle d’Aosta. Il quartier generale dei rosanero sarà lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon, dove la squadra inizierà ufficialmente il proprio percorso di preparazione alla stagione 2024/25.

Un ritiro importante, sotto gli occhi attenti del nuovo tecnico, che servirà a mettere minuti nelle gambe, testare schemi e valutare l’inserimento dei nuovi arrivati. Il ciclo di amichevoli si articolerà tra metà e fine luglio, con avversari di diverse categorie – sia italiane che internazionali – per garantire un rodaggio progressivo e stimolante.

Ecco nel dettaglio il calendario delle partite:

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League – Terza divisione svizzera)

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D)

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C)

30 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2 – Seconda divisione francese)

Tutti gli incontri si disputeranno allo Stadio “Brunod” di Châtillon, in un clima che si preannuncia ideale per testare progressi atletici e affiatamento tattico.

I tifosi rosanero, sia presenti in ritiro che da casa, potranno iniziare a conoscere il “nuovo” Palermo targato Inzaghi, che lavorerà con determinazione per arrivare pronto ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.