Palermo, l’addio di Guido Nanni: «Mi dispiace lasciare, grazie ai miei portieri e Forza Palermo»

Il preparatore dei portieri del Palermo, Guido Nanni, ha salutato ufficialmente il club rosanero con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un post sentito, carico di riconoscenza e affetto, che chiude la sua esperienza in Sicilia dopo una stagione intensa e complessa.

«È giunto così il momento dei saluti – scrive Nanni – mi dispiace molto non poter far più parte della famiglia Palermo, mi sarebbe piaciuto molto finirla in modo diverso, con il Palermo e la Sicilia tutta nel posto dove merita… la Serie A. Ma purtroppo, nel calcio come nella vita, c’è un inizio ed una fine».

L’allenatore dei portieri ha poi ripercorso il suo anno in rosanero, definendolo «tosto, difficile, ma vissuto sempre con entusiasmo e professionalità, in un posto bellissimo». Non mancano i ringraziamenti alla società: «Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia Palermo e il Gruppo City, ma in particolar modo i miei portieri».

Parole di grande stima per chi ha lavorato al suo fianco:

– Sebastiano Desplanches, «il più giovane di tutti, con un grande futuro e grande talento»

– Alfred Gomis, «Un grande uomo, dai grandi valori umani, e soprattutto un grande portiere»

– Emil Audero, «Portiere forte, completo, esperto e professionale»

– e infine Salvatore Sirigu, definito semplicemente «Il veterano».

La chiusura è un messaggio di speranza e amore verso i colori rosanero:

«Grazie a tutti voi per la dedizione giornaliera e soprattutto… Forza Palermo 🩷🖤 e mai dire mai».

Firmato, Guido Nanni.