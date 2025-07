Augello verso il Palermo: «Il Cagliari ha fatto un’altra scelta»

Tommaso Augello si avvicina al Palermo. Da oggi, 1° luglio, il terzino sinistro è ufficialmente svincolato dopo la fine del contratto con il Cagliari, e nelle prossime ore dovrebbe firmare il nuovo accordo con il club rosanero.

Nel frattempo, il giocatore ha pubblicato sui social un videomessaggio in cui saluta il popolo rossoblù, confermando l’addio:

«Non farò più parte del Cagliari. Volevo rimanere, ma la società ha fatto un’altra scelta» – ha detto Augello attraverso il proprio profilo Instagram – «Vi ringrazio per questi anni bellissimi. Ringrazio i miei compagni, un gruppo unito: sono stato bene. Ringrazio i tifosi e tutti quelli che lavorano per il Cagliari. Ringrazio Ranieri e Nicola».

Con il saluto ufficiale al club sardo, l’ex giocatore di Sampdoria e Spezia è pronto a cominciare una nuova avventura in Sicilia. Il Palermo, che lo ha seguito con insistenza nelle ultime settimane, è ora a un passo dalla chiusura dell’operazione.