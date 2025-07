Repubblica: “Palermo, Palumbo e Augello verso l’annuncio. Segre e Gomes…”

Il Palermo è pronto ad aprire ufficialmente il suo mercato con due colpi attesi e già in fase avanzata: Antonio Palumbo e Tommaso Augello. Come riferisce Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, saranno probabilmente loro i primi due rinforzi a essere annunciati, frutto del lavoro portato avanti dal direttore sportivo Carlo Osti ben prima dell’apertura ufficiale delle trattative.

L’obiettivo del club è chiaro: consegnare a Filippo Inzaghi un’ossatura di squadra solida e quasi completa già in vista del ritiro di Châtillon, che inizierà il 13 luglio. Ma il mercato, come sempre, è pieno di curve e imprevisti: tra rallentamenti, colpi di scena e improvvise accelerazioni, Osti dovrà sfruttare ogni finestra utile per costruire una rosa competitiva.

Palumbo a un passo, Augello svincolato

La trattativa con il Modena per Palumbo è ormai a un passo dalla chiusura. Secondo Tripi, si sta ragionando su una possibile contropartita tecnica, ma non è da escludere che si arrivi a una chiusura cash intorno ai 2 milioni di euro. L’arrivo del trequartista smentisce le voci su un possibile interesse per Milan Badelj, svincolato dal Genoa.

Per quanto riguarda Augello, la situazione è più semplice: il contratto con il Cagliari è scaduto e da oggi il terzino sinistro è ufficialmente svincolato, il che facilita l’accordo col Palermo, già ben avviato.

Elia vuole tornare, occhi su Giorgini e Marcandalli

Per l’esterno offensivo Salvatore Elia si continua a trattare con lo Spezia. I tasselli dell’accordo sembrano quasi tutti al loro posto, anche grazie alla volontà espressa dal calciatore di tornare in rosanero. Elia conosce l’ambiente e sarebbe un innesto gradito per Inzaghi.

In difesa, il Palermo ha messo nel mirino Andrea Giorgini del Sudtirol, che potrebbe arrivare insieme a Alessandro Marcandalli, di proprietà del Genoa ma reduce dal prestito al Venezia. I due centrali rappresentano obiettivi concreti per rinforzare un reparto che avrà bisogno di solidità ed equilibrio.

Portieri: valutazioni in corso, Audero osservato speciale

Il nodo portieri è ancora da sciogliere. In cima alla lista resta Emil Audero, ma prima di muoversi il club intende valutare in ritiro le condizioni di Gomis, Desplanches, Cutrona e Nespola. Solo dopo si deciderà se intervenire sul mercato per l’ingaggio di un nuovo estremo difensore.

Trattative da tenere d’occhio: gli esuberi del Monza e il caso Pafundi

Come spiega ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Osti monitora anche le occasioni derivanti dagli esuberi delle altre squadre. È il caso del Monza, che ha comunicato la mancata conferma a profili esperti come Caldirola, Vignato, Sensi, Gagliardini e D’Ambrosio: nomi che potrebbero diventare appetibili da qui a fine agosto.

Nei giorni scorsi è spuntata anche l’idea Simone Pafundi, talento dell’Udinese che piace però anche all’Avellino, che ha avanzato una richiesta di prestito.

Uscite: Gomes e Segre in bilico, Vasic conteso

Sul fronte cessioni, attenzione alla posizione di Claudio Gomes e Jacopo Segre: entrambi sono coinvolti in trattative per il rinnovo e sono stati testimonial della nuova maglia, un possibile indizio di permanenza.

Per Aljosa Vasic, oltre a Padova e Reggiana, si è inserito anche il Cesena, mentre per Francesco Di Mariano il Bari avrebbe già avanzato più di un sondaggio, con un biennale pronto.

Il Palermo, dunque, si muove su più fronti, deciso a costruire fin da subito un gruppo solido e funzionale agli obiettivi stagionali. La priorità è dare a Inzaghi una squadra pronta e consapevole, con innesti mirati e una rosa capace di lottare per le prime posizioni.