Tuttosport: “Cosenza-Palermo 0-3. Le pagelle”

Ecco le pagelle complete del match tra Cosenza e Palermo secondo Tuttosport, che ha visto i rosanero imporsi con un netto 3-0 grazie alle reti di Pierozzi, Brunori su rigore e Pohjanpalo. Un successo fondamentale per il Palermo nella corsa playoff, mentre il Cosenza affonda ulteriormente in classifica.

COSENZA (3-4-1-2)

Micai 5.5

Hristov 5

Venturi 5.5

Caporale 5

Cimino 5 (12′ st Ricciardi 5)

Charlys 5 (30′ st Rizzo Pinna n.g.)

Gargiulo 5.5

D’Orazio 5 (12′ st Ricci 5)

Garritano 5.5

Artistico 4.5 (30′ st Zilli n.g.)

Mazzocchi 5 (38′ st Fumagalli n.g.)

A disposizione: Vettorel, Martino, Dalle Mura, Ciervo, Kouan, Sgarbi, Kourfalidis

Allenatore: Alvini 4

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 7

Baniya 6

Blin 6.5

Magnani 6.5

Pierozzi 7 (43′ st Buttaro n.g.)

Gomes 6.5

Ranocchia 6.5 (39′ st Segre n.g.)

Lund 6.5

Verre 7 (29′ st Vasic n.g.)

Brunori 7 (29′ st Le Douaron n.g.)

Pohjanpalo 7 (43′ st Di Francesco n.g.)

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Insigne

Allenatore: Dionisi 7

Arbitro:

Dionisi di L’Aquila 7

Note:

Spettatori: 4.362

Ammoniti: Pierozzi (P), Charlys (C), Brunori (P), Caporale (C)

Angoli: 11-2 per il Cosenza

Recuperi: 1’ p.t., 2’ s.t.