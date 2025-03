Trionfo rosanero: il Palermo C5 travolge 6-1 il 3M Calcio a5

Dopo la settimana di sosta del campionato il Palermo C5 scende nuovamente in campo per disputare la 21.ma giornata del girone A di Serie C1, turno nel quale si registra una roboante vittoria della compagine rosanero che in “trasferta” (si giocava sempre al “Pala Don Bosco”) si impone con un nettissimo 6-1 contro il 3M Calcio a5.

PRIMO TEMPO

Ritmi altissimi sin dalle battute iniziali del match. Il Palermo Calcio a5 scalda subito i motori e, dopo 4′, trova il vantaggio con Davì servito puntualmente sul secondo palo da un pregevole assist di Miranda. La reazione dei padroni di casa è immediata: passano appena due minuti e il 3M sigla il gol del pareggio con Calvaruso abile ad approfittare di un errore in fase di disimpegno della retroguardia rosanero.

Coach Rizzo sprona i suoi ragazzi esortandoli a usare la testa, messaggio recepito alla grande come testimoniano le tre reti siglate in rapida successione dal Palermo Calcio a5: 1-2 firmato da Musso, 1-3 siglato da Russo abile a freddare l’estremo difensore del 3M dopo l’errore di Musso su tiro libero e 1-4 di Mineo che deposita in rete dopo una giocata da urlo di Bonnano.

Arriva il duplice fischio, si andrà all’intervallo con i rosanero sopra di 3 gol.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il forcing dei padroni di casa che cercano disperatamente di proiettarsi in avanti nel tentativo di riaprire la partita.

Le occasioni per trovare la via della rete, infatti, non mancano al 3M Calcio a5, vedere per credere il palo colpito da Calvaruso e la traversa centrata in pieno da Ricotta. Il Palermo C5 non si lascia intimorire dalle iniziali sortite offensive degli avversari: i rosanero, infatti, si difendono con ordine aspettando il momento giusto per colpire il 3M.

L’assetto tattico a trazione anteriore dei padroni di casa consente al Palermo Calcio a5 di far male in contropiede e, proprio sugli sviluppi di due ripartenze, la squadra rosanero trova altri due gol che le consentono di chiudere i conti e archiviare la pratica 3M: 1-5 firmato da Musso su sponda di Madonia e definitivo 1-6 siglato da capitan Marretta sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Arriva il triplice fischio: il Palermo C5 vince e convince al cospetto della quarta forza del campionato, una vittoria importante sia per la classifica che per il morale della compagine rosanero.