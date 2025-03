Empoli-Roma: rissa e lancio di oggetti nel dopo gara. Indaga la DIGOS

Clima di tensione nel post-partita di Empoli-Roma, gara della 28esima giornata di Serie A vinta per 0-1 dai giallorossi nella serata di ieri, domenica 9 marzo. Come ricostruito dall’Ansa, la Digos ha avviato accertamenti sui tafferugli scoppiati in piazza Guido Guerra, nei pressi di un pub a circa un chilometro dall’impianto sportivo.

Alcuni tifosi toscani, diretti verso il locale, sarebbero entrati in contatto con un gruppo di sostenitori giallorossi, in partenza per Roma. A loro volta, i romanisti sembrano aver reagito con minacce e aggressioni, scatenando una rissa che ha coinvolto decine di persone, con lancio di oggetti. La polizia ha già identificato una decina di individui e sta analizzando le immagini disponibili per ricostruire l’accaduto