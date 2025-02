Trapani, Antonini attacca Lo Monaco: «Doveva essere radiato a vita dopo lo scandalo Catania Calcio»

Valerio Antonini senza peli sulla lingua. Dopo le ultime critiche rivoltegli dall’ex amministratore delegato del Novara, Pietro Lo Monaco, la risposta del numero uno del Trapani non si fa attendere. Infatti, il presidente del club siciliano, ha postato il seguente post su “X”:

“Da dell’asino a me. Che ho vinto 2 campionati su 2, al primo anno nello sport, ho la squadra in lotta play off e sono stato primo in classifica nel Basket come neopromossa. Meno male che ci pensa la GDF a purgare al dinosauro e ricordarci che è anche un probabile evasore fiscale. Ma non ti vergogni? Non capisco come non sia stato radiato a vita dopo lo scandalo Catania Calcio”.

