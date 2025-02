Serie A, 25ª giornata: big match decisivi per scudetto ed Europa

Tra venerdì 14 e lunedì 17 febbraio, la Serie A torna in campo per la 25ª giornata, un turno fondamentale per la lotta scudetto, Europa e salvezza. In particolare, due match spiccano su tutti: il derby d’Italia tra Juventus e Inter e la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Entrambi gli incontri potrebbero influenzare in modo significativo la corsa al titolo e alle posizioni europee.

Il big match della giornata andrà in scena domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospita l’Inter in una sfida chiave per la classifica. I bianconeri, reduci da due successi consecutivi, vogliono confermare il loro momento positivo e accorciare le distanze in vetta. Dall’altra parte, la squadra di Simone Inzaghi cerca i tre punti per non perdere terreno dal Napoli, distante un solo punto. Nonostante la Juventus abbia subito una sola sconfitta in campionato, i nerazzurri partono favoriti nei pronostici. Nelle scommesse in Serie A, la vittoria dell’Inter è quotata 2,26, mentre un pareggio è dato a 3,15 e il successo bianconero a 3,22.

L’altro big match della giornata si giocherà all’Olimpico, dove la Lazio di Marco Baroni sfiderà il Napoli di Antonio Conte. I biancocelesti attraversano un ottimo momento di forma e cercano la terza vittoria consecutiva, puntando a consolidare la propria posizione in zona Europa. Per il Napoli, invece, la partita rappresenta un bivio fondamentale: i partenopei non vincono da due giornate e hanno bisogno di un successo per non perdere il primato in classifica.

Una sconfitta rischierebbe di compromettere le ambizioni scudetto degli uomini di Conte, che devono reagire immediatamente per evitare di trovarsi a inseguire le rivali nelle prossime settimane.

Oltre ai due scontri diretti in vetta, la 25ª giornata offrirà altri incontri fondamentali sia per la corsa all’Europa che per la lotta salvezza. Con il campionato sempre più acceso, ogni punto può fare la differenza, rendendo questo turno particolarmente importante per tutte le squadre coinvolte.