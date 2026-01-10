Tramoni è il migliore di Udinese-Pisa. Il premio della Lega Serie A

Matteo Tramoni è il migliore in campo di Udinese-Pisa. L’esterno offensivo nerazzurro firma un gol di pregevole fattura, trascina la squadra di Gilardino nonostante le numerose assenze e viene premiato come Panini Player of the Match nella sfida terminata 2-2.

Una prestazione completa, fatta di qualità, personalità e continuità, che non è passata inosservata: Tramoni è uno dei profili seguiti con attenzione dal Palermo in vista del mercato. Il club rosanero osserva da vicino un giocatore che, anche in Serie A, continua a dimostrare di poter fare la differenza.

Tramoni gol. L’obiettivo di mercato del Palermo sblocca Udinese-Pisa (Video)