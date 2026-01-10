Serie A, pareggi spettacolari alle 15.00: 1-1 tra Como e Bologna, 2-2 tra Udinese e Pisa

Emozioni e colpi di scena nelle due partite delle ore 15.00 di Serie A. Como-Bologna e Udinese-Pisa terminano entrambe in parità, con risultati che tengono aperti i rispettivi equilibri di classifica.

Al “Sinigaglia” finisce 1-1 tra Como e Bologna, al termine di una gara decisa negli ultimi minuti. I rossoblù passano in vantaggio a inizio ripresa con Cambiaghi, abile a sfruttare un errore difensivo e a battere Butez. La partita cambia volto al 60’, quando lo stesso Cambiaghi viene espulso dopo revisione VAR, lasciando il Bologna in inferiorità numerica. Il Como spinge fino alla fine e trova il meritato pareggio al 90’+4’ con una prodezza di Martin Baturina, che dal limite dell’area centra l’incrocio dei pali con una conclusione di rara bellezza.

Spettacolo anche alla Dacia Arena, dove Udinese e Pisa chiudono sul 2-2 una partita ricca di episodi. Il Pisa sblocca il risultato al 13’ con Matteo Tramoni, che finalizza sotto la traversa dopo l’assist di Aebischer. L’Udinese reagisce e pareggia al 19’ con Kabasele, prima di completare la rimonta al 40’ grazie al rigore trasformato da Keinan Davis. Nella ripresa i friulani sembrano in controllo, ma il Pisa non molla e trova il 2-2 al 67’ con Meister, lesto a sfruttare un rimpallo a pochi passi dalla porta. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo grosso, ma il risultato non cambia.

Due pareggi che confermano l’equilibrio del campionato e lasciano aperti tutti i giochi nella parte centrale della classifica.

Serie A – Classifica

Inter 42

Milan 39

Napoli 38

Juventus 36

Roma 36

Como 34

Atalanta 28

Bologna 27

Udinese 26

Lazio 25

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Cagliari 19

Parma 18

Lecce 17

Genoa 16

Verona 13

Fiorentina 13

Pisa 13