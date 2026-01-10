Serie A, pareggi spettacolari alle 15.00: 1-1 tra Como e Bologna, 2-2 tra Udinese e Pisa
Emozioni e colpi di scena nelle due partite delle ore 15.00 di Serie A. Como-Bologna e Udinese-Pisa terminano entrambe in parità, con risultati che tengono aperti i rispettivi equilibri di classifica.
Al “Sinigaglia” finisce 1-1 tra Como e Bologna, al termine di una gara decisa negli ultimi minuti. I rossoblù passano in vantaggio a inizio ripresa con Cambiaghi, abile a sfruttare un errore difensivo e a battere Butez. La partita cambia volto al 60’, quando lo stesso Cambiaghi viene espulso dopo revisione VAR, lasciando il Bologna in inferiorità numerica. Il Como spinge fino alla fine e trova il meritato pareggio al 90’+4’ con una prodezza di Martin Baturina, che dal limite dell’area centra l’incrocio dei pali con una conclusione di rara bellezza.
Spettacolo anche alla Dacia Arena, dove Udinese e Pisa chiudono sul 2-2 una partita ricca di episodi. Il Pisa sblocca il risultato al 13’ con Matteo Tramoni, che finalizza sotto la traversa dopo l’assist di Aebischer. L’Udinese reagisce e pareggia al 19’ con Kabasele, prima di completare la rimonta al 40’ grazie al rigore trasformato da Keinan Davis. Nella ripresa i friulani sembrano in controllo, ma il Pisa non molla e trova il 2-2 al 67’ con Meister, lesto a sfruttare un rimpallo a pochi passi dalla porta. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo grosso, ma il risultato non cambia.
Due pareggi che confermano l’equilibrio del campionato e lasciano aperti tutti i giochi nella parte centrale della classifica.
Serie A – Classifica
Inter 42
Milan 39
Napoli 38
Juventus 36
Roma 36
Como 34
Atalanta 28
Bologna 27
Udinese 26
Lazio 25
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Cagliari 19
Parma 18
Lecce 17
Genoa 16
Verona 13
Fiorentina 13
Pisa 13