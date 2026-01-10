Serie B, finali delle 15.00: il Frosinone allunga, colpo Venezia. Palermo quarto, bagarre salvezza apertissima

Si chiudono le gare delle ore 15 valide per la 19ª giornata di Serie B, un turno che ridisegna sia la vetta che la zona calda della classifica.

In alto il Frosinone non sbaglia: i ciociari battono il Catanzaro 2-0 e volano a quota 41, confermandosi capolista solitaria. Tiene il passo il Venezia, che espugna Reggio Emilia con un netto 3-1, restando secondo a 38 punti. Scivola invece il Monza, sconfitto 1-0 a Entella e ora terzo a 37.

Alle spalle del podio resta agganciato il Palermo, quarto a 33 punti, seguito da Catanzaro e Cesena a quota 31, con i calabresi ko nello scontro diretto per la vetta.

In zona playoff colpo dell’Avellino, che supera la Sampdoria 2-1 e sale a 25 punti, mentre la Carrarese batte il Bari 1-0 e respira portandosi a 23.

Zona rossa: Samp e Bari nei guai

La parte bassa della classifica resta cortissima. Sampdoria, Bari e Spezia sono ferme a 17 punti, insieme all’Entella che però ritrova ossigeno grazie al successo sul Monza. Il Südtirol vince 2-1 e sale a 19, allontanandosi momentaneamente dai playout.

Chiude il quadro il Mantova a 15 e il Pescara ultimo a 13.

Classifica aggiornata (dopo le gare delle 15.00 – 19ª giornata)

Frosinone 41

Venezia 38

Monza 37

Palermo 33

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Avellino 25

Empoli 24

Carrarese 23

Padova 22

Reggiana 20

Südtirol 19

Entella 19

Sampdoria 17

Spezia 17

Bari 17

Mantova 15

Pescara 13