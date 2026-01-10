Serie B, finali delle 15.00: il Frosinone allunga, colpo Venezia. Palermo quarto, bagarre salvezza apertissima
Si chiudono le gare delle ore 15 valide per la 19ª giornata di Serie B, un turno che ridisegna sia la vetta che la zona calda della classifica.
In alto il Frosinone non sbaglia: i ciociari battono il Catanzaro 2-0 e volano a quota 41, confermandosi capolista solitaria. Tiene il passo il Venezia, che espugna Reggio Emilia con un netto 3-1, restando secondo a 38 punti. Scivola invece il Monza, sconfitto 1-0 a Entella e ora terzo a 37.
Alle spalle del podio resta agganciato il Palermo, quarto a 33 punti, seguito da Catanzaro e Cesena a quota 31, con i calabresi ko nello scontro diretto per la vetta.
In zona playoff colpo dell’Avellino, che supera la Sampdoria 2-1 e sale a 25 punti, mentre la Carrarese batte il Bari 1-0 e respira portandosi a 23.
Zona rossa: Samp e Bari nei guai
La parte bassa della classifica resta cortissima. Sampdoria, Bari e Spezia sono ferme a 17 punti, insieme all’Entella che però ritrova ossigeno grazie al successo sul Monza. Il Südtirol vince 2-1 e sale a 19, allontanandosi momentaneamente dai playout.
Chiude il quadro il Mantova a 15 e il Pescara ultimo a 13.
Classifica aggiornata (dopo le gare delle 15.00 – 19ª giornata)
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Avellino 25
Empoli 24
Carrarese 23
Padova 22
Reggiana 20
Südtirol 19
Entella 19
Sampdoria 17
Spezia 17
Bari 17
Mantova 15
Pescara 13