Primavera Palermo sconfitta in casa contro la Salernitana. Del Grosso: «Due errori hanno spezzato l’equilibrio»

Cristiano Del Grosso analizza con lucidità la sconfitta della Primavera del Palermo contro la Salernitana. Al termine della gara valida per la 14ª giornata del Campionato Primavera 2, l’allenatore rosanero ha commentato il match ai microfoni ufficiali del Club, soffermandosi sull’andamento della partita e sugli episodi che ne hanno deciso l’esito.

«Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, giocando con equilibrio e tenendo bene il campo – ha dichiarato Del Grosso –. La gara era apertissima e, per quanto visto, poteva essere indirizzata anche a nostro favore».

La svolta è arrivata nella ripresa, nel giro di pochi minuti. «Purtroppo due errori individuali nel giro di cinque minuti ci sono costati altrettanti gol, spezzando l’equilibrio e rendendo poi molto difficile rimettere in piedi il risultato», ha spiegato il tecnico della Primavera del Palermo.

Nonostante il risultato, Del Grosso guarda avanti con determinazione. «Ora dobbiamo archiviare questa sconfitta e continuare a lavorare con serietà e determinazione», ha concluso, ribadendo la volontà di ripartire subito dal lavoro quotidiano per proseguire il percorso di crescita della squadra.