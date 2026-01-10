Serie B, fine primi tempi: equilibrio diffuso e classifica che si muove

Si chiudono i primi tempi della 19ª giornata di Serie B e il quadro che emerge è quello di un turno estremamente equilibrato, con molti pareggi e pochissime reti, ma con effetti comunque rilevanti sulla classifica.

Poche emozioni nella maggior parte dei campi: tanti 0-0 all’intervallo, segno di gare bloccate e molto tattiche. Spiccano però alcuni risultati che incidono sulla parte alta e bassa della graduatoria.

Tra i match più rilevanti:

Avellino-Sampdoria 1-0: campani avanti all’intervallo, risultato pesante soprattutto per i blucerchiati, ancora invischiati nella zona calda.

Reggiana-Venezia 1-2: gli ospiti avanti nonostante un rigore sbagliato, risultato che consente al Venezia di restare incollato alle primissime posizioni.

Südtirol-Spezia 1-1: equilibrio totale in uno scontro diretto in chiave salvezza.

Tutte ferme sullo 0-0 all’intervallo le sfide:

Frosinone

Monza

Catanzaro

Carrarese

Bari

Entella

Un dato che conferma quanto il turno sia ancora apertissimo e destinato a cambiare volto nella ripresa.

Classifica aggiornata (19ª giornata)

Frosinone 39

Venezia 38

Monza 38

Palermo 33

Catanzaro 32

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Avellino 25

Empoli 24

Padova 22

Carrarese 21

Reggiana 20

Spezia 18

Bari 18

Südtirol 17

Sampdoria 17

Entella 17

Mantova 15

Pescara 13

Con ancora 45 minuti da giocare, la 19ª giornata resta apertissima: in palio punti pesanti sia per la corsa promozione sia per la lotta salvezza, in un campionato che continua a confermarsi estremamente compatto e imprevedibile.