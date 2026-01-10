Serie B, fine primi tempi: equilibrio diffuso e classifica che si muove
Si chiudono i primi tempi della 19ª giornata di Serie B e il quadro che emerge è quello di un turno estremamente equilibrato, con molti pareggi e pochissime reti, ma con effetti comunque rilevanti sulla classifica.
Poche emozioni nella maggior parte dei campi: tanti 0-0 all’intervallo, segno di gare bloccate e molto tattiche. Spiccano però alcuni risultati che incidono sulla parte alta e bassa della graduatoria.
Tra i match più rilevanti:
Avellino-Sampdoria 1-0: campani avanti all’intervallo, risultato pesante soprattutto per i blucerchiati, ancora invischiati nella zona calda.
Reggiana-Venezia 1-2: gli ospiti avanti nonostante un rigore sbagliato, risultato che consente al Venezia di restare incollato alle primissime posizioni.
Südtirol-Spezia 1-1: equilibrio totale in uno scontro diretto in chiave salvezza.
Tutte ferme sullo 0-0 all’intervallo le sfide:
Frosinone
Monza
Catanzaro
Carrarese
Bari
Entella
Un dato che conferma quanto il turno sia ancora apertissimo e destinato a cambiare volto nella ripresa.
Classifica aggiornata (19ª giornata)
Frosinone 39
Venezia 38
Monza 38
Palermo 33
Catanzaro 32
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Avellino 25
Empoli 24
Padova 22
Carrarese 21
Reggiana 20
Spezia 18
Bari 18
Südtirol 17
Sampdoria 17
Entella 17
Mantova 15
Pescara 13
Con ancora 45 minuti da giocare, la 19ª giornata resta apertissima: in palio punti pesanti sia per la corsa promozione sia per la lotta salvezza, in un campionato che continua a confermarsi estremamente compatto e imprevedibile.