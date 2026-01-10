Inzaghi presenta Mantova-Palermo: «Dalla partita di Chiavari è scattato qualcosa di diverso»

Un gruppo competitivo, intenso e coinvolto. Filippo Inzaghi chiude la conferenza stampa dalla sala stampa del Renzo Barbera, presentando Mantova-Palermo di domani, soffermandosi sul clima che si respira all’interno dello spogliatoio rosanero e sull’importanza di avere tutta la rosa a disposizione.

«Averli tutti a disposizione alza il livello e l’intensità durante la settimana – ha spiegato Inzaghi –. Tutti cercano di meritarsi il posto. Abbiamo preparato la gara col Padova in quindici o sedici, ora averceli tutti alza il tasso degli allenamenti».

Parole di fiducia anche per Corona. «Per me è un giocatore forte, la sua sfortuna è avere davanti il miglior attaccante della Serie B. Si sta impegnando e sono convinto che ci darà soddisfazioni. Poi sarà lui a decidere cosa fare», ha chiarito Inzaghi dalla sala stampa del Renzo Barbera, alla vigilia di Mantova-Palermo.

Il tecnico rosanero ha poi evidenziato il rapporto con il gruppo e l’atteggiamento dei giocatori. «I ragazzi seguono me e lo staff dal primo giorno. Non c’è mai stata una lamentela, né una multa. Si respira una bell’aria».

Un passaggio significativo riguarda il momento della svolta. «Dalla partita di Chiavari è scattato qualcosa di diverso in loro. Hanno capito la fortuna che abbiamo e dove si trovano. La concorrenza deve essere stimolante», ha aggiunto Inzaghi, sottolineando la crescita di consapevolezza del gruppo.

La chiusura è affidata al campo. «Sono molto soddisfatto, poi sarà il risultato del campo a dirci se ho visto bene o male», ha concluso Inzaghi, chiudendo la conferenza stampa in vista di Mantova-Palermo.