Inzaghi presenta Mantova-Palermo: «Rinaudo? È un caro amico ed è una persona molto competente»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

La crescita non è finita e il percorso va consolidato anche lontano dal “Barbera”. Filippo Inzaghi, dalla sala stampa del Renzo Barbera, presenta Mantova-Palermo di domani ribadendo che il Palermo ha ancora molto da migliorare, soprattutto nelle gare esterne.

«Questa squadra ha ampi margini di miglioramento – ha spiegato Inzaghi –. Mi piacerebbe vedere anche in trasferta quello che stiamo vedendo in casa, nel cercare di dominare le partite e soffrire il meno possibile, anche se in Serie B è sempre complicato».

Il tecnico rosanero sottolinea come il focus resti lontano dalla classifica. «Non guardiamo la classifica. Dobbiamo pensare solo alla crescita di questa squadra», ha ribadito dalla sala stampa del Renzo Barbera, alla vigilia di Mantova-Palermo.

Capitolo formazione: l’allenatore ammette difficoltà positive nelle scelte. «Ho dei dubbi perché sono tornati tutti a stare bene. I ragazzi mi mettono in difficoltà, non è facile fare delle scelte», ha ammesso Inzaghi, evidenziando come la condizione generale del gruppo stia aumentando la competitività interna.

Spazio anche a un passaggio personale su Leandro Rinaudo, oggi al Mantova. «Con Rinaudo ho condiviso l’esperienza di Venezia, era al mio matrimonio. È un caro amico ed è una persona molto competente, così come lo era il direttore che c’era prima. Saremo avversari, poi spero che faccia bene», ha concluso Inzaghi, separando con chiarezza il piano umano da quello professionale alla vigilia della sfida.

