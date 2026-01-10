Tramoni gol. L’obiettivo di mercato del Palermo sblocca Udinese-Pisa (Video)

Inizio subito da protagonista per Matteo Tramoni. Il trequartista del Pisa ha sbloccato la sfida contro l’Udinese all’11’, firmando lo 0-1 con una conclusione precisa sotto la traversa dopo un assist illuminante di Michel Aebischer. Un gol di qualità e tempismo, arrivato sul limite dell’area, che ha confermato ancora una volta le doti offensive del giocatore.

La rete è maturata nelle prime fasi del match, dopo un avvio equilibrato. Tramoni ha letto alla perfezione il movimento, controllando e calciando con rapidità, battendo Okoye senza lasciargli scampo. Un’esecuzione pulita che ha immediatamente indirizzato la gara e acceso l’attenzione degli osservatori.

Il nome di Tramoni è da settimane sul taccuino del Palermo, alla ricerca di un profilo capace di incidere tra le linee e garantire gol e qualità sulla trequarti. Il gol contro l’Udinese rappresenta un ulteriore biglietto da visita per il giocatore del Pisa, che continua a dimostrare di poter fare la differenza anche contro avversari di categoria superiore.

Prestazioni come questa non passano inosservate. Il Palermo osserva, valuta e prende appunti, consapevole che Tramoni resta uno dei profili più interessanti del mercato invernale per rinforzare il reparto offensivo.

GOAL Matteo Tramoni Udinese 0-1 Pisa pic.twitter.com/QnCglokOWk — Skillie (@KwabenaKissi28) January 10, 2026