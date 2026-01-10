Inzaghi presenta Mantova-Palermo: «Arriveranno solo calciatori in grado di migliorare l’organico, non sarà facile»

Fiducia, compattezza e continuità. È questo l’approccio con cui il Palermo si avvicina a Mantova-Palermo di domani, secondo Filippo Inzaghi. L’allenatore rosanero, intervenuto dalla sala stampa del Renzo Barbera per presentare la sfida contro il Mantova, ha sottolineato la crescita del gruppo e l’importanza di chiudere bene il girone d’andata.

«Nelle ultime sei partite si è creato uno zoccolo duro, un bel gruppo – ha spiegato Inzaghi – e mi piacerebbe rivedere quello che ho visto di recente. Spero di finire il girone con una vittoria che sarebbe importante. Chiuderemmo un bel girone d’andata con tre punti, sono molto fiducioso».

Il tecnico ha evidenziato anche la condizione della squadra dopo la pausa. «Sono tornati dalle vacanze allenandosi, li ho trovati in forma. Sono fiducioso», ha ribadito Inzaghi, confermando sensazioni positive alla vigilia della trasferta lombarda.

Inevitabile il passaggio sul mercato, ma l’allenatore ha scelto di spostare l’attenzione esclusivamente sul campo. «Non mi va di parlare di mercato, la partita più importante è Mantova. Ringrazio Brunori e Bardi, si sono comportati benissimo, sono stati dei grandi uomini. La società sa benissimo cosa ci siamo detti».

Inzaghi ha poi ribadito la forza dell’organico attuale e i criteri con cui il club si muoverà eventualmente sul mercato. «Siamo forti, ho l’imbarazzo della scelta davanti. Arriveranno solo calciatori in grado di migliorare l’organico, non sarà facile», ha concluso dalla sala stampa del Renzo Barbera, alla vigilia di Mantova-Palermo