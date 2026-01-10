Athletic Club Palermo, prima trasferta del 2026: a Lamezia per dare continuità. I convocati

Prima trasferta del 2026 per l’Athletic Club Palermo, atteso domenica alle 14.30 allo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme contro la Vigor Lamezia, nella sfida valida per la 19ª giornata del campionato di Serie D, girone I. I nerorosa arrivano all’appuntamento forti di due vittorie consecutive e con l’obiettivo chiaro di dare continuità al successo interno contro il Messina.

Il tecnico Emanuele Ferraro predica attenzione e concretezza, consapevole delle difficoltà che attendono la squadra nel girone di ritorno. «Tutte le partite sono difficili perché ogni squadra lotta per raggiungere il proprio obiettivo – spiega l’allenatore dell’Athletic Club Palermo –. Ogni gara sarà una battaglia da affrontare con il miglior atteggiamento possibile, cercando di mettere in campo il massimo delle energie. Incontriamo una squadra di qualità come la Vigor Lamezia, su un campo difficile: cercheremo di farci trovare pronti e di dare continuità al nostro percorso».

Ferraro non potrà sedere in panchina per squalifica: a guidare la squadra sarà l’allenatore in seconda Domenico Marino. Sono 23 i convocati per la trasferta calabrese, con due novità importanti: prima chiamata per il portiere Daniele Cucinotta (classe 2007), arrivato dopo l’inizio di stagione a Monopoli, e per l’attaccante Andrea Cannioto (classe 2008), proveniente dalla formazione juniores.

Quattro invece gli assenti: Greliak e Crivello per sindrome influenzale, Maurino per squalifica e Lores Varela per un problema muscolare.

Convocati

Portieri: Di Maria, Cucinotta, Martinez

Difensori: Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Bongiovanni, Faccetti, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Cannioto, Grillo, Matera, Micoli, Perez

A Lamezia l’Athletic Club Palermo è chiamato a confermare solidità, maturità e ambizioni. Il 2026 dei nerorosa comincia da una trasferta che vale molto più di tre punti.