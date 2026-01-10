Langella durissimo su Ventura: «Come uomo non vale nulla. Vi dico cose successe prima della trasferta di Palermo»

Parole pesantissime, senza filtri. Antonio Langella non usa mezzi termini nel ricordare il suo rapporto con Gian Piero Ventura, tornando su un episodio che, a suo dire, ha segnato in modo definitivo il giudizio sull’allenatore.

«Se lo incontrassi lo manderei proprio a fare in cul*, credimi. Perché per me, su cose di persone, cose umane, Ventura è una persona che non vale nulla», afferma Langella, spiegando che tutto risale al periodo del Cagliari, nei primi anni Duemila.

L’ex attaccante racconta di aver maturato questa convinzione nel momento della tragedia che colpì Christian Bucchi, allora suo compagno di squadra. Era il 2003 quando Bucchi perse la compagna Valentina Pilla, trovata senza vita in casa. Pochi giorni dopo, secondo il racconto di Langella, Ventura lo avrebbe contattato per parlare della partita di campionato contro il Palermo.

«Gli dissi che in quel momento la priorità era il lutto di Christian», spiega Langella. La risposta ricevuta dall’allenatore lo avrebbe lasciato senza parole: «Non posso venire al funerale, parlaci tu con Christian e i suoi amici».

Una reazione che Langella definisce inaccettabile. «Ma scusi, stiamo parlando di una persona morta. Adesso il calcio scompare. Aveva perso una ragazza di 23 anni, con una figlia di 3 anni che dormiva accanto a lei. Una tragedia incredibile, e tu stai pensando al Palermo?».

Da quel momento, il rapporto tra i due si sarebbe spezzato definitivamente. Langella ricorda che Ventura alla fine partecipò al funerale, ma per lui il danno era ormai irreparabile. «Gli dissi di chiamare Christian e lui non disse nulla. Dopo questa cosa ho interrotto il rapporto. Pensavo che potesse essere cambiato, ma era ossessionato solo dal calcio, dai moduli, dagli schemi».

Nemmeno l’esperienza successiva a Bari avrebbe cambiato la percezione dell’ex attaccante. «Io andai con lui perché sembrava cambiato, ma era cambiato da falso. È un falso incredibile. Si è dimostrato falso anche a Bari».