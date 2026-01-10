Tensione prima di Como-Bologna: scontri tra tifosi fuori dal Sinigaglia

Momenti di forte tensione all’esterno dello stadio Sinigaglia, a poche ore dal calcio d’inizio di Como-Bologna, match in programma alle 15 e valido per l’apertura della 20ª giornata di Serie A.

Le due tifoserie sono venute a contatto dando vita a uno scontro diretto, durante il quale sarebbero stati lanciati oggetti contundenti, tra cui bottiglie e bastoni. Nell’episodio sono rimaste coinvolte anche le forze dell’ordine, intervenute per riportare la situazione sotto controllo. L’incrocio tra i gruppi ultras sarebbe avvenuto attorno alle 13.

Il contatto si è verificato poco distante dall’impianto, all’incrocio tra Viale Massenzio Masia e Viale Fratelli Rosselli, praticamente di fronte alla sede dell’ACI – Automobile Club Como. Le conseguenze non si sono limitate all’ordine pubblico: l’episodio ha infatti causato il blocco della viabilità per diversi minuti lungo entrambe le strade, con ripercussioni anche nelle vie adiacenti.

La situazione è rientrata dopo l’intervento delle forze dell’ordine, mentre l’attenzione resta alta in vista dell’afflusso dei tifosi allo stadio per l’inizio della partita.