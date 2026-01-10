Primavera Palermo ko al Pasqualino: vince la Salernitana 2-0

Sconfitta casalinga per la Primavera del Palermo. La squadra guidata da Cristiano Del Grosso è stata battuta 0-2 dalla Salernitana nella gara valida per la 14ª giornata del Campionato Primavera 2, Girone B, disputata alle ore 12.00.

Dopo un primo tempo equilibrato, il match si è deciso nella ripresa. I granata hanno sbloccato il risultato al 61’ con Lombardi, trovando poi il raddoppio cinque minuti più tardi grazie a Belfiore, chiudendo di fatto la partita e portando a casa l’intera posta in palio.

Il Palermo ha provato a reagire, ma non è riuscito a riaprire l’incontro, pagando la maggiore concretezza degli avversari nei momenti chiave del secondo tempo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Palermo-Salernitana.

PALERMO

Balaguss; Squillacioti, Avena, Di Gregorio, Hulidov, Brancato, Cracchiolo, La Mantia, Caruso, Brutto (C), Gambino.

A disposizione: Pizzuto, Lugaro, Sciortino, Occhione, Ribaudo, Terranova, Rinella, Dell’Orzo, Bertolino, La Corte, Grippa, Profeta.

Allenatore: Del Grosso.

SALERNITANA

Guacci (C); De Amicis, Petrucci, Mazzoleni, Torma, Barzagli, Ferrarese, Coppola, Lombardi, Haxhiu, Belfiore.

A disposizione: Forlenza, Marino, Verza, Russo, Della Rocca, Margiore, Paolillo, Ponziglione, Barba, Leotta.

Allenatore: Stendardo.

Arbitro: Buzzone (Enna).

Assistenti: Rizzo (Enna) e Riccobene (Enna).