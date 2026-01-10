Colleferro Femminile-Palermo Women: le convocate rosanero

Il Palermo Women ha diramato l’elenco delle calciatrici convocate per la partita contro il Colleferro Femminile, in programma domani. Una gara importante per il prosieguo del campionato, che vedrà le rosanero impegnate in trasferta con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso.

Sono 19 le giocatrici a disposizione dello staff tecnico, con un gruppo che unisce esperienza e giovani elementi. Tra i pali Sorce, mentre in difesa e a centrocampo spiccano i nomi di Leto, Conciauro, Viscuso, Piro e Tarantino. In avanti spazio a Dragotto, Cancilla, Coco e Massaro, con diverse soluzioni a disposizione anche a gara in corso.

Di seguito l’elenco completo delle convocate per Colleferro Femminile-Palermo Women:

Sorce, Leto, Conciauro, I. Viscuso, Piro, Dragotto, Cancilla, Coco, Tarantino, Purpura, Chirillo, Massaro, Manna, Cangelosi, Di Salvo, Caravello, Priolo, Bruno, Incontrera, Biundo.