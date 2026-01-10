Bardi saluta Palermo: il messaggio della moglie alla vigilia di Mantova-Palermo

Un messaggio breve, essenziale, ma dal forte valore simbolico. Ilaria Nigiotti, moglie di Bardi, ha salutato Palermo attraverso una storia pubblicata su Instagram, condividendo alcune immagini in bianco e nero della città e della vita vissuta negli ultimi mesi, accompagnate da una frase semplice e diretta: «Grazie Palermo».

Il post arriva alla vigilia di Mantova-Palermo, gara che si disputerà allo stadio “Martelli” e che segnerà l’immediato incrocio da avversario del portiere, passato in prestito al club lombardo nel corso di questa finestra di mercato. Una coincidenza temporale che rende il saluto ancora più significativo, chiudendo simbolicamente un capitolo proprio mentre se ne apre un altro.

Nelle immagini pubblicate da Nigiotti compaiono scorci cittadini, momenti di quotidianità e attimi privati, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Un ringraziamento asciutto, affidato ai social, che racconta in modo discreto il legame costruito con Palermo durante l’esperienza rosanero.

Il trasferimento di Bardi al Mantova ha segnato di fatto anche l’addio della coppia alla città siciliana. Un saluto silenzioso, lontano dai riflettori, che accompagna un cambiamento professionale e personale alla vigilia di una partita dal sapore particolare.