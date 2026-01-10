Palermo, nodo Magnani: la prossima settimana decisiva
La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per sciogliere il nodo legato a Magnani, una situazione che resta sul tavolo della dirigenza rosanero. Il difensore, attualmente in prestito secco alla Reggiana, è fermo ai box a causa di una lesione al vasto intermedio della gamba destra, rimediata nel match contro la Sampdoria. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’infortunio comporta uno stop di circa venti giorni, rendendo necessario un percorso di recupero mirato.
Dal punto di vista della pianificazione sportiva, lo stop non viene considerato un ostacolo insormontabile rispetto a un possibile rientro a Palermo. Tuttavia, la valutazione finale non potrà prescindere dalla volontà del calciatore, soprattutto alla luce di una scelta estiva che era stata fortemente condizionata da esigenze di natura familiare. Un aspetto che, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, pesa nelle riflessioni del club.
Sul fronte offensivo, invece, il quadro resta sostanzialmente invariato. L’eventuale arrivo di un nuovo attaccante è al momento in fase di attesa, con il Palermo che continua a monitorare il mercato senza accelerazioni improvvise. Il focus principale, evidenzia Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, resta su Matteo Tramoni, jolly offensivo del Pisa, profilo ritenuto ideale per alzare il livello qualitativo del reparto avanzato.
La prossima settimana, dunque, sarà centrale per definire strategie e priorità, in un mercato che per il Palermo resta aperto ma ragionato, con l’obiettivo di intervenire solo in presenza delle condizioni giuste.