Tragedia a Palermo, donna investita e uccisa da un camion in via Messina Marine

Incidente mortale questa mattina a Palermo, in via Messina Marine, proprio di fronte all’ospedale Buccheri La Ferla. Una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion mentre attraversava la strada.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e lo stesso conducente del mezzo pesante, visibilmente sotto shock. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha mandato il traffico in tilt in tutta la zona. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire con esattezza la dinamica del tragico impatto